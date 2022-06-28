Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»

Форвард Златан Ибрагимович подписал новый контракт с «Миланом», сообщает La Repubblica.
По информации источника, соглашение со шведом рассчитано на полгода, а его зарплата составит 100 тысяч евро. Нападающий пошел на такой шаг, чтобы руководство «Милана» не переплачивало ему в период восстановления от травмы. Также Ибрагимович сможет продлить контракт на вторую часть сезона-2022/23.
Футболист 25 мая перенес операцию на левом колене и пропустит 7-8 месяцев.
В завершившемся сезоне Ибрагимович провел 27 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.