Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»

По информации источника, соглашение со шведом рассчитано на полгода, а его зарплата составит 100 тысяч евро. Нападающий пошел на такой шаг, чтобы руководство «Милана» не переплачивало ему в период восстановления от травмы. Также Ибрагимович сможет продлить контракт на вторую часть сезона-2022/23.