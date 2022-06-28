Зарема Салихова раскритиковала Канделаки

«Тина Гивиевна, сладко и заманчиво рассказывая о Fan ID, заигрывает с аудиторией в «Ассоциации». Однако у нового поколения, которое не видело очередей в кассы Сбербанка и не знает о талонах на питание, понятия МФЦ и «Госуслуги» вызывают тот же ужас, что и словосочетание «новенький автозак с удобствами». Поэтому заход откровенно фейловый, но чего ждать от сотрудника «Матча»?



В аккаунтах канала так много подписчиков, а на злободневную тему введения Fan ID, к которой не может быть равнодушных от Калининграда до Дальнего Востока, можно найти лишь редкие комментарии из серии: «Какая Вы красивая!»



Что-то здесь не так. И я не про внешность.



Короче, Тине даже дуэтом с Чеботиной такого слона, как Fan ID, не продать. Даже если на входе в МФЦ раздавать бесплатно билеты на концерты и годовую подписку на канал «Матч» с патчами в придачу.



Моё мнение — конкретно в нынешних реалиях, когда людям необходимо отвлечься и морально разрядиться, в тяжёлой экономической ситуации для клубов важен каждый болельщик, ввод «паспорта» — это сумасшедший удар по посещаемости наших стадионов, снижение доходности индустрии и, разумеется, отсутствие антуража.



Лично я в МФЦ не собираюсь. Для начала сделайте максимально удобную и короткую online-регистрацию и на всех стадионах РПЛ установите оборудование не за счёт клубов, а дальше — выбор за болельщиком», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.