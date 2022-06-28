ЦСКА рассматривает уроженца Украины

22-летний Большаков — уроженец украинского Алчевска, имеющий российское гражданство. Футболист принадлежит «Химкам», последний сезон он провел в «Олимпе-Долгопрудном» и «Кубани» в арендах. В 35 играх Первой лиги-2021/22 он забил 8 голов.

29 июня москвичи сыграют стартовый матч на Кубке PARI Премьер с «Зенитом». Встреча состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:00. Прямую трансляцию смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.