«Сочи» тоже топ-клуб» - Мелкадзе о переходе тренера

— Он спокоен. У него нет эмоциональных решений, эмоциональных замен. Все решения продуманные и спокойные. Он хороший тактик. У нас перед матчем теории длились по 30-40 минут. Такого в моей карьере еще не было. Плюс — атмосфера и мотивация. Даже когда мы обыграли «Рубин» 6:1, то в последние три гола забили с 80-й по 90-ю минуту. Все это благодаря его словам. В перерыве он просил не останавливаться, продолжать играть в свой футбол. И команда это сделала.