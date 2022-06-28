«Сочи» тоже топ-клуб» - Мелкадзе о переходе тренера

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, как воспринял уход тренера Владимира Федотова в ЦСКА.
В сезоне-2021/22 ФК «Сочи» под руководством Федотова выиграл серебро РПЛ.
— Он выдал в Сочи хороший результат, лучший за все сезоны. Так что понимали, что он уйдет, — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».
— Когда стало известно, что он возглавит ЦСКА, вы как отреагировали?
— Я за него рад. Он пошел на повышение. Надеюсь, у него все получится. Это вызов. Первый топ-клуб. Хотя, судя по результату, «Сочи» тоже топ-клуб. Все качества для достижения результата у него есть. Тренерский штаб хороший.
— Какие качества Федотова запоминаются больше всего?
— Он спокоен. У него нет эмоциональных решений, эмоциональных замен. Все решения продуманные и спокойные. Он хороший тактик. У нас перед матчем теории длились по 30-40 минут. Такого в моей карьере еще не было. Плюс — атмосфера и мотивация. Даже когда мы обыграли «Рубин» 6:1, то в последние три гола забили с 80-й по 90-ю минуту. Все это благодаря его словам. В перерыве он просил не останавливаться, продолжать играть в свой футбол. И команда это сделала.