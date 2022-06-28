Пике заметили гуляющим с пакетом с эмблемой «Челси»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике был замечен на Уимблдонском теннисном турнире с сумкой из магазина лондонского «Челси», фото опубликовало британское издание The Sun.
35-летний игрок сейчас отдыхает перед началом теннисного турнира. Его контракт с «Барселоной» действует до 30 июня 2024 года.
По данным The Sun, главный тренер «Барселоны» Хави дал понять Пике, что тот не соответствует требованиям испанской команды. В то же время «Челси» занимается поиском центральных защитников после ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Сочетание всех этих факторов заставило фанатов заговорить о потенциальном трансфере Пике.
— Добро пожаловать в «Челси», — прокомментировал фото один из пользователей.
— Можно с уверенностью сказать, что Жерар «синий», — написал другой.
— За разумные деньги «Челси» стоит взять Пике, — заявил третий фанат.
Однако как утверждает Marca, визит Пике в магазин «Челси» не был связан с его трансфером, поскольку он просто покупал футболки для своих детей, которые являются фанатами лондонцев. Кроме того, Пике посетил Лондон, чтобы посмотреть, как его друг Рафаэль Надаль выступает на Уимблдоне.
Пике часто посещает теннисные турниры и является президентом компании, которая проводит Кубок Дэвиса вместе с ITF. В прошлом сезоне в 39 матчах за «Барселону» он забил 3 гола. Его текущая трансферная стоимость составляет 5 миллионов евро, по данным Transfermarkt.