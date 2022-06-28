Пике заметили гуляющим с пакетом с эмблемой «Челси»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике был замечен на Уимблдонском теннисном турнире с сумкой из магазина лондонского «Челси», фото опубликовало британское издание The Sun.

35-летний игрок сейчас отдыхает перед началом теннисного турнира. Его контракт с «Барселоной» действует до 30 июня 2024 года.

По данным The Sun, главный тренер «Барселоны» Хави дал понять Пике, что тот не соответствует требованиям испанской команды. В то же время «Челси» занимается поиском центральных защитников после ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Сочетание всех этих факторов заставило фанатов заговорить о потенциальном трансфере Пике.

— Добро пожаловать в «Челси», — прокомментировал фото один из пользователей.

— Можно с уверенностью сказать, что Жерар «синий», — написал другой.

— За разумные деньги «Челси» стоит взять Пике, — заявил третий фанат.

Однако как утверждает Marca, визит Пике в магазин «Челси» не был связан с его трансфером, поскольку он просто покупал футболки для своих детей, которые являются фанатами лондонцев. Кроме того, Пике посетил Лондон, чтобы посмотреть, как его друг Рафаэль Надаль выступает на Уимблдоне.