«Челси» хочет подписать Зинченко

«Челси» хочет купить Александра Зинченко у «Манчестер Сити».
Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб включил украинского футболиста в список трансферных целей на это лето.
«Челси» уже ведет переговоры с «Манчестер Сити» по двум футболистам – вингеру Рахиму Стерлингу и защитнику Натану Аке. Неизвестно, получится ли у лондонского клуба подписать всех троих желаемых новичков, так как, скорее всего, на них придется потратить крупные суммы.
«Ман Сити» отпустит Зинченко в другой клуб, если сможет купить у «Брайтона» защитника Марка Кукурелью.
В минувшем сезоне 25-летний футболист отыграл 28 матчей за «Ман Сити» во всех турнирах и сделал 6 передач. Его статистика доступна здесь.