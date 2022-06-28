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1 час назад

«Зенит» опросил о Fan ID владельцев абонементов: 75% не пойдут на футбол, если ради него нужно посетить МФЦ. Об этом сообщила «Ландскрона»

Sports.ru

Фанаты «Зенита» сообщили, что клуб провел опрос о готовности болельщиков оформлять Fan ID.

«Зенит» расспросил фанатов о Fan ID
Фото: Sports.ruSports.ru

«В то время как Министерство спорта РФ публикует условия получения «Fan ID», ФК «Зенит» в очередной раз разослал во все инстанции, отвечающие за внедрение карт болельщиков, письмо, где вновь акцентирует внимание на том, с какими сложностями и последствиями столкнутся не только болельщики, но и сами футбольные клубы вследствие данных нововведений.

Перед составлением данного письма ФК «Зенит» провел опрос среди владельцев абонементов всех категорий, кроме фанатской. По результатам опроса, 75% респондентов заявили о том, что совсем откажутся от посещения футбола, если при оформлении карты потребуется визит в МФЦ.

1500 из 5000 дали развернутые ответы, что говорит в первую очередь об осмысленности решений и недооценке уровня проблемы вышеуказанными инстанциями», – сказано в заявлении «Ландскроны».

Футбол,Минспорт России,Зенит,
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