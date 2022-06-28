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1 час назад

Полузащитник сборной России Оздоев получил предложение от чемпиона Саудовской Аравии

Газета.Ru

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев общается с представителями победителя чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Metaratings.

Оздоев может уехать из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководство клуба находится на связи с самим футболистом и готово предложить ему очень выгодный контракт. Однако сам россиянин еще не определился со своим будущим, у него есть варианты с другими азиатскими клубами.

Напомним, 1 июня у 29-летнего Оздоева закончился контракт с петербургским «Зенитом», после чего игрок стал свободным агентом. Полузащитник выступал за клуб с берегов Невы с февраля 2018 года. За это время он сыграл в 116 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач. Вместе с командой он четырежды становился чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), выигрывал Кубок и дважды Суперкубок страны.

Сообщалось, что сразу после ухода из «Зенита» с Оздоевым связывался Черчесов, который приглашал футболиста в чемпионат Венгрии. Но, несмотря на хорошие отношения с тренером, от перехода в «Ференцварош» полузащитник отказался.

Ранее агент игрока заявил, что Магомед Оздоев может продолжить карьеру в Европе.

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