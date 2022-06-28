Стало известно, почему "Интер" отказал Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду предлагал свои услуги «Интеру».

Как пишет La Repubblica, португалец через свое окружение предложил свои услуги не только «Роме», но и «Интеру».

«Нерадзурри» отказались от приглашения 37-летнего форварда, так как не готовы платить ему около 20 млн евро в год, которые он получает в «Юнайтед». Также на решение «Интера» повлияло скорое возвращение в клуб Ромелу Лукаку.

Сейчас итальянский клуб нацелен на подписание контракта с другим экс-форвардом «Ювентуса» – Пауло Дибалой.