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31 минуту назад

"Динамо" планирует купить капитана "Локомотива" Баринова

Газета.Ruиещё 1

Опорный полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов заинтересовал столичное «Динамо». Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

«Динамо» планирует купить капитана «Локомотива» Баринова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник утверждает, что бело-голубые ищут замену двум иностранным полузащитникам, Себастьяну Шиманьски и Николе Моро, которые могут покинуть команду этим летом. Также журналист сообщает об еще одном варианте продолжения карьеры для Баринова. Это петербургский «Зенит». В подписании игрока сборной России заинтересован лично главный тренер Сергей Семак.

Дмитрий Баринов прошел молодежную школу «Локомотива», а в 2015 году дебютировал за основную команду. В прошлом сезоне полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 23 игры, в которых отдал две голевые передачи.

Он прошел также все юниорские и молодежные сборные России, а в 2019 году дебютировал за основную команду, в одном из матчей получив капитанскую повязку от Валерия Карпина.

По результатам сезона «Локомотив» занял шестое место, отстав от финишировавшего пятым ЦСКА всего на два очка.

Ранее игрок сообщал об интересе ряда европейских клубов к себе. Однако, как отмечает журналист Карпов, отъезд Баринова в Европу маловероятен в текущей политической обстановке.

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