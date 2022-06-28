«Динамо» планирует купить капитана «Локомотива» Баринова

Опорный полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов заинтересовал столичное «Динамо». Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

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Источник утверждает, что бело-голубые ищут замену двум иностранным полузащитникам, Себастьяну Шиманьски и Николе Моро, которые могут покинуть команду этим летом. Также журналист сообщает об еще одном варианте продолжения карьеры для Баринова. Это петербургский «Зенит». В подписании игрока сборной России заинтересован лично главный тренер Сергей Семак.

Дмитрий Баринов прошел молодежную школу «Локомотива», а в 2015 году дебютировал за основную команду. В прошлом сезоне полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 23 игры, в которых отдал две голевые передачи.

Он прошел также все юниорские и молодежные сборные России, а в 2019 году дебютировал за основную команду, в одном из матчей получив капитанскую повязку от Валерия Карпина.

По результатам сезона «Локомотив» занял шестое место, отстав от финишировавшего пятым ЦСКА всего на два очка.