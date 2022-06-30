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2 часа назад

Президента РПЛ будут выбирать 16 августа

Спорт день за днемиещё 10

Общее собрание клубов РПЛ проведёт внеочередное заседание, на котором будет избран новый глава лиги.

Названа дата выборов президента РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выборы состоятся во вторник, 16 августа. В соответствии с уставом РПЛ выдвигать претендентов на пост президента могут только члены Премьер-Лиги.

Прежний президент РПЛ Ашот Хачатурянц 27 июня объявил об уходе с поста, а затем по собственному желанию вышел из состава исполкома РФС.

Ожидается, что новым президентом РПЛ станет Александр Алаев, который сразу после ухода Хачатурянца стал и.о. президента лиги.

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