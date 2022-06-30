Названа дата выборов президента РПЛ

Общее собрание клубов РПЛ проведёт внеочередное заседание, на котором будет избран новый глава лиги.

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Выборы состоятся во вторник, 16 августа. В соответствии с уставом РПЛ выдвигать претендентов на пост президента могут только члены Премьер-Лиги.

Прежний президент РПЛ Ашот Хачатурянц 27 июня объявил об уходе с поста, а затем по собственному желанию вышел из состава исполкома РФС.