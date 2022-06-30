Названа дата выборов президента РПЛ

Общее собрание клубов РПЛ проведёт внеочередное заседание, на котором будет избран новый глава лиги.
Выборы состоятся во вторник, 16 августа. В соответствии с уставом РПЛ выдвигать претендентов на пост президента могут только члены Премьер-Лиги.
Прежний президент РПЛ Ашот Хачатурянц 27 июня объявил об уходе с поста, а затем по собственному желанию вышел из состава исполкома РФС.
Ожидается, что новым президентом РПЛ станет Александр Алаев, который сразу после ухода Хачатурянца стал и.о. президента лиги.