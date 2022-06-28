У «Спартака» намечается новая кадровая проблема

«Спартак» в очередной раз погрузился с головой в тактическую и кадровую перестройку. Это уже привычное состояние для красно-белых во время паузы, избежать его не удавалось даже в спокойные для российского футбола времена. А уж сейчас, когда решение ФИФА спровоцировало очередной отъезд иностранцев, головной боли и работы у всего спортивного блока клуба лишь прибавилось.
Последние события, кажется, обнажили ещё одну очень вероятную кадровую проблему «Спартака» — стало слишком мало вариантов на флангах атаки, гарантирующих качество. Особенно пострадала правая сторона поля.
Мы точно не знаем схему, по которой будет играть «Спартак» при новом тренере Гильермо Абаскале. Но есть простые исходные данные: на словах испанец всячески восхищается «Барселоной», а в предыдущих клубах в 90% случаев он использовал 4-Х-Х (чаще – 4-2-3-1 и 4-3-3, реже – 4-4-2). Модель с тремя центральными защитниками применялась им крайне редко.
Это ни в коем случае не означает, что на 3-Х-Х будет табу, но Абаскаль при его не самом великом, мягко говоря, опыте значительно больше времени в карьере провёл с классическими 4-2-3-1 и 4-3-3. Он лучше в ней ориентируется, и сейчас стоит переносить расстановки на «Спартак» и прогнозировать состав команды на старте сезона.
Проблема левого фланга защиты решена трансфером опытного Рыбуса – по этому трансферу минимум вопросов. Справа в обороне всё ещё дискуссионные кандидатуры – Кофрие слишком ограничен в атакующих включениях, Рассказов уничтожен всеобщим давлением и пока в лучшем случае должен рассматриваться в обойму.
Но при этом появились проблемы на этой же стороне поля и ближе к атаке. Раньше у «Спартака» справа были две солидные опции – Мозес (использовался и как латераль, и как крайний нападающий) и Бакаев. Оба обеспечивали большое количество индивидуальных действий. У Мозеса в прошлом сезоне в среднем 6,19 обводки за 90 минут (59,4% успешных) +3,03 рывка с мячом, 3,52 навеса и 2,94 передачи в штрафную. Бакаев, когда выходил на правом фланге, со своей левой ногой играл в иной стилистике, смещался к центру, также выполнял уйму обостряющих действий: 7,12 обводки (54,2%), 3,94 навеса, 2,84 передачи под удар и аж 6,23 передачи в штрафную.
А теперь у «Спартака» нет ни Бакаева, ни Мозеса – нигериец так и не вернулся в расположение клуба. И, похоже, уже не вернётся. Теоретически справа мог бы играть левоногий Ларссон (пусть на этой позиции он и ощутимо ограничен), но и со шведом клуб попрощался. То есть за месяц красно-белые потеряли сразу трёх футболистов группы атаки, играющих в одной и той же зоне. Кого использовать здесь теперь?
Зиньковский – качественный игрок для «Спартака», он определённо придётся кстати (хотя по уровню его сложно сравнивать с Бакаевым). Но экс-футболиста «Крыльев» рационально использовать в его любимой зоне левого полуфланга – именно там он провёл 99% матчей за последние сезоны, оттуда идёт большинство его обостряющих действий. Ниже – карта ключевых передач Зиньковского за последние три сезона (графика – InStat).
Сомнительно, что Абаскаль станет рассматривать вариант с переводом Зиньковского направо – на первых порах, наоборот, важно погрузить новичка в максимально комфортную для него среду, чтобы ускорить процесс адаптации.
Изначально Промес приезжал в «Спартак» именно правым полузащитником. Но довольно быстро произошла трансформация игрока – он стал чаще появляться слева, его влияние на игру там резко возросло. Перед отъездом в «Севилью», в сезоне-2017/2018 и начале следующего, зона левого фланга была абсолютно доминирующей в «Спартаке» — Квинси давал большой объём дриблинга, скоростных заходов в штрафную, смещений к середине, ударов.
То есть даже в лучшие годы Промес не был оптимальным игроком правого фланга – ему там слишком тесно. А сейчас, когда он ощутимо растерял в скорости и дистанционном дриблинге, подавно нет смысла запирать его на правой бровке. Сейчас уже есть большие сомнения даже по поводу левого – Квинси превратился в игрока штрафной или «ложную девятку». Он активно вовлечён в комбинационную структуру, опускается в глубину, при этом часто отыгрывается первым же касанием, вместо того чтобы пробовать разворачиваться самому за счёт индивидуальных действий. Пространство голландец поглощает неважно, в скоростной дриблинг идти боится. В прошлом сезоне у Промеса было всего-то 4,56 обводки за игру с показателем успешности в 50%, что вдвое меньше, чем в его лучшие годы.
Полагаю, сегодняшнего Квинси рационально использовать в зоне под нападающими ближе к центру.
Хлусевич приходил в «Спартак» именно как молодой и талантливый универсал, способный играть на разных позициях. В составе красно-белых Даниил перепробовал уже много ролей, был правым и левым латералем, правым защитником в четвёрке и даже правым центральным защитником в тройке.
В «Арсенале» Хлусевич неоднократно играл классического правого нападающего при 4-3-3 (4-2-3-1), но всё же пока исходя из увиденного кажется, что в качестве латераля ему комфортнее. Даниил не самый тонкий в решениях игрок, у него нет уникальных действий в плотности, зато есть мощь, дистанционная скорость, поглощение пространства, объём и выносливость. Его дриблинг – скорее, дистанционно-силовой (прокинул – побежал на могучем рывке), технического оснащения, как у того же Бакаева, у Хлусевича нет. А ещё вопросы по качеству решений в финальной стадии – на отрезке в «Спартаке» вылезло очень много проблем.
Поэтому Даниила можно использовать правым полузащитником, однако на сегодняшний день это снижение уровня исполнительского мастерства в зоне и шаг в сторону усреднения состава.
Ещё на летних сборах «Спартак» пробует вариант с Виталием Шитовым. Но если его брат Владислав действительно заслужил шанс в основе после феерии в ФНЛ, то Виталий провёл минувший сезон очень скромно – всего-то «1+2» за 32 матча.
Других опций, похоже, пока нет. Ещё недавно «Спартак» на правом фланге мог похвастаться игроками высокого уровня с разной стилистикой, теперь же зона вдруг стала казаться проблемной.
Кажется, об уходе Бакаева всё-таки придётся пожалеть. Особенно в случае, если Мозес так и не захочет снова играть в России, а взять нового сильного футболиста не будет возможности.