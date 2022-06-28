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1 час назад

Стало известно о планах ПСЖ избавиться от Неймара

Lenta.ruиещё 2

Руководство «Пари Сен-Жермен» намерено избавиться от бразильского нападающего Неймара. Об этом стало известно El Pais.

Стало известно о планах ПСЖ избавиться от Неймара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ПСЖ связались с отцом Неймара, который выполняет функции его представителя, и сообщили о планах расстаться с игроком. Отмечается, что решение принято на фоне подписания нового контракта с Килианом Мбаппе. По данным El Pais, ситуацию спровоцировало недовольство Мбаппе отношением Неймара к тренировочному процессу.

26 июня AS сообщил о том, что «Ювентус» начал переговоры с ПСЖ относительно трансфера Неймара. В мае ESPN писал об интересе к бразильскому нападающему со стороны лондонского «Челси».

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Его контракт с клубом действует до 2025 года. Стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

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