Компания Абрамовича открестилась от покупки "Спартака"

Компания «Евраз», главным акционером которой является российский бизнесмен Роман Абрамович, не планирует покупать московский «Спартак». Об этом рассказали представители организации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Евраз» не рассматривает какие-либо сделки по приобретению спортивных команд или клубов», — передает слова представителей компании РБК.

Сейчас владельцем клуба является Леонид Федун, который накануне покинул пост вице-президента «Лукойла». Также в марте сообщалось о финансовых потерях в размере до 80% всего состояния бизнесмена.

В минувшем сезоне красно-белые заняли 10-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и стали обладателями Кубка России, в финальном матче переиграв московское «Динамо» со счетом 2:1. Это позволило им принять участие в матче за Суперкубок. Соперником «Спартака» будет петербургский «Зенит», который, в свою очередь, выиграл чемпионство в РПЛ.

Напомним, что в мае стало известно о продаже «Челси» Романом Абрамовичем американскому миллиардеру Тодду Боули из-за санкций, наложенных на россиянина правительством Великобритании.