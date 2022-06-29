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1 час назад

Компания Абрамовича не планирует приобретать спортивные команды, включая "Спартак"

Газета.Ru

Компания «Евраз», главным акционером которой является российский бизнесмен Роман Абрамович, не планирует покупать московский «Спартак». Об этом рассказали представители организации.

Компания Абрамовича открестилась от покупки "Спартака"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Евраз» не рассматривает какие-либо сделки по приобретению спортивных команд или клубов», — передает слова представителей компании РБК.

Сейчас владельцем клуба является Леонид Федун, который накануне покинул пост вице-президента «Лукойла». Также в марте сообщалось о финансовых потерях в размере до 80% всего состояния бизнесмена.

В минувшем сезоне красно-белые заняли 10-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и стали обладателями Кубка России, в финальном матче переиграв московское «Динамо» со счетом 2:1. Это позволило им принять участие в матче за Суперкубок. Соперником «Спартака» будет петербургский «Зенит», который, в свою очередь, выиграл чемпионство в РПЛ.

Напомним, что в мае стало известно о продаже «Челси» Романом Абрамовичем американскому миллиардеру Тодду Боули из-за санкций, наложенных на россиянина правительством Великобритании.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что покупка Абрамовичем «Спартака» будет грандиозным событием.

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