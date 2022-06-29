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1 час назад

Источник: "Аталанта" остановила выплаты "Локомотиву" по трансферу Миранчука

Rusfootballиещё 2

"Аталанта" остановила транши "Локомотиву" по трансферу полузащитника Алексея Миранчука. Напомним, Миранчук перешел в итальянский клуб осенью 2020 года за 14,5 млн евро. Платежи за переход игрока были разбиты на несколько лет.

"Аталанта" остановила выплаты "Локомотиву" по трансферу Миранчука
Фото: Getty ImagesGetty Images

По информации источника, бергамаски аргументируют остановку выплат тем, что могут возникнуть проблемы с переводом денег в тот банк, в котором открыт счет российский клуб. Сообщается, что "Локо" открыл счет в другом банке, где операции точно проходят безопасно.

Отмечается, что "Аталанта" должна "железнодорожниками" около 5 млн евро. "Локо" уже обратился в ФИФА по этой ситуации. Если урегулировать не получится, московский клуб намерен обратиться в CAS.

В завершившемся сезоне Алексей Миранчук сыграл за "Аталанту" в 25 матчах во всех турнирах, на его счету 2 гола и 5 результативных пасов. Контракт россиянина с бергамасками рассчитан до лета 2024 года.

Футбол,Алексей Миранчук,
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