Советник президента «Спартака» Франко Камоцци покинет клуб

«Я люблю Россию и «Спартак», но мой контракт заканчивается и это нормально. Это было моим персональным решением не продлевать контракт со «Спартаком». Завтра от меня будет заявление», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.