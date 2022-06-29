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1 час назад

Советник президента «Спартака» Франко Камоцци покинет клуб

Чемпионат.comиещё 7

Франко Камоцци, советник президента «Спартака» Леонида Федуна, сообщил, что в ближайшее время покинет московский клуб. Он рассказал, что уходит в связи с истечением срока соглашения. Специалист принял решение не продлевать контракт с красно-белыми.

Советник президента «Спартака» Франко Камоцци покинет клуб
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я люблю Россию и «Спартак», но мой контракт заканчивается и это нормально. Это было моим персональным решением не продлевать контракт со «Спартаком». Завтра от меня будет заявление», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В прошлом сезоне «Спартак» занял лишь 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом красно-белые выиграли Кубок России, в финале они переиграли московское «Динамо» со счётом 2:1.

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