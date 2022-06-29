На каких стадионах заработает Fan ID

В июне 2022 года в России вступил в силу закон о карте болельщика, или, как ее еще называют, Fan ID. По действующим теперь правилам, кабмин определяет перечень спортивных мероприятий, для посещения которых потребуется этот документ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Министерство спорта, оформить Fan ID можно будет с 4 июля. Начиная со старта РПЛ, карта потребуется для прохода на пять стадионов. Вот их список:

Видео дня

"Фишт", домашняя команда — "Сочи"

РИА Новости

Сочинский стадион "Фишт" был построен в Олимпийском парке к Зимним Играм 2014 года. Именно здесь состоялись церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также Паралимпийских игр. В 2018 году в "Фиште" прошло несколько матчей ЧМ по чутболу. Этот объект является запасным стадионом московского "Локомотива".

"Ростов-Арена", домашняя команда — "Ростов"

РИА Новости

Этот стадион в Ростове-на-Дону был сооружен в 2018-м специально для Чемпионата мира по футболу. Объект, находящийся на левом берегу Дона, обошелся в 19,8 млрд рублей. Первый тестовый матч на "Ростов-Арене" прошел в апреле 2018-го в рамках 26-го тура РФПЛ. Это была игра между командами «Ростов» и «СКА-Хабаровск». Официальное открытие стадиона состоялось в мае того же года.

"Екатеринбург Арена", домашняя команда — "Урал"

РИА Новости

Это крупнейшее в столице Урала спортивное сооружение в 2017 году было приведено в соответствие с требованиями FIFA для проведения матчей мундиаля. На "Екатеринбург Арене" прошли четыре встречи группового этапа ЧМ-2018. Стадион, построенный в 1950-х, является памятником культурного наследия. До 2018 года он носил название "Центральный".

"Солидарность Самара Арена", домашняя команда — "Крылья Советов"

old.pfcks.ru

Объект "Солидарность Самара Арена" был построен специально к ЧМ-2018, а после мундиаля его передали "Крыльям Советов". На самарском стадионе прошло шесть матчей Чемпионата мира — четыре игры группового этапа, а также встречи 1/8 и 1/4 финала.

"Нижний Новгород", домашняя команда — "Пари Нижний Новгород"

РИА Новости

Еще одна арена, на которой в 2018 году проводились матчи мундиаля. Здесь состоялись четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал. Стадион "Нижний Новгород" расположен в одноименном городе на стрелке Оки и Волги.

С декабря Fan ID понадобится на других стадионах. Вот их перечень: