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1 час назад

На каких стадионах заработает Fan ID

Мария Иванова

В июне 2022 года в России вступил в силу закон о карте болельщика, или, как ее еще называют, Fan ID. По действующим теперь правилам, кабмин определяет перечень спортивных мероприятий, для посещения которых потребуется этот документ.

На каких стадионах заработает Fan ID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Министерство спорта, оформить Fan ID можно будет с 4 июля. Начиная со старта РПЛ, карта потребуется для прохода на пять стадионов. Вот их список:

Видео дня

"Фишт", домашняя команда — "Сочи"

РИА Новости

Сочинский стадион "Фишт" был построен в Олимпийском парке к Зимним Играм 2014 года. Именно здесь состоялись церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также Паралимпийских игр. В 2018 году в "Фиште" прошло несколько матчей ЧМ по чутболу. Этот объект является запасным стадионом московского "Локомотива".

"Ростов-Арена", домашняя команда — "Ростов"

РИА Новости

Этот стадион в Ростове-на-Дону был сооружен в 2018-м специально для Чемпионата мира по футболу. Объект, находящийся на левом берегу Дона, обошелся в 19,8 млрд рублей. Первый тестовый матч на "Ростов-Арене" прошел в апреле 2018-го в рамках 26-го тура РФПЛ. Это была игра между командами «Ростов» и «СКА-Хабаровск». Официальное открытие стадиона состоялось в мае того же года.

"Екатеринбург Арена", домашняя команда — "Урал"

РИА Новости

Это крупнейшее в столице Урала спортивное сооружение в 2017 году было приведено в соответствие с требованиями FIFA для проведения матчей мундиаля. На "Екатеринбург Арене" прошли четыре встречи группового этапа ЧМ-2018. Стадион, построенный в 1950-х, является памятником культурного наследия. До 2018 года он носил название "Центральный".

"Солидарность Самара Арена", домашняя команда — "Крылья Советов"

old.pfcks.ru

Объект "Солидарность Самара Арена" был построен специально к ЧМ-2018, а после мундиаля его передали "Крыльям Советов". На самарском стадионе прошло шесть матчей Чемпионата мира — четыре игры группового этапа, а также встречи 1/8 и 1/4 финала.

"Нижний Новгород", домашняя команда — "Пари Нижний Новгород"

РИА Новости

Еще одна арена, на которой в 2018 году проводились матчи мундиаля. Здесь состоялись четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал. Стадион "Нижний Новгород" расположен в одноименном городе на стрелке Оки и Волги.

С декабря Fan ID понадобится на других стадионах. Вот их перечень:

  • «ВЭБ Арена»;
  • «ВТБ Арена»;
  • «Арена Химки»;
  • «Краснодар»;
  • «Ахмат Арена»;
  • «Газпром Арена»;
  • «Открытие Арена»;
  • «РЖД Арена»;
  • «Лужники»;
  • «Центральный стадион профсоюзов»;
  • «Стадион Газовик».
Футбол,Крылья Советов,ФК "Урал",
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