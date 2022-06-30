Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
2 часа назад

Стали известны две главные трансферные цели «ПСЖ»

Чемпионат.comиещё 1

Французский «Пари Сен-Жермен» уже согласовал контракт с центральным полузащитником «Порту» Витиньей. Помимо этого, стали известные две ближайшие трансферные цели французского клуба.

Стали известны две главные трансферные цели «ПСЖ»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает в своём «твиттер-аккаунте известный итальянский журналист Фабрицио Романо, парижане нацелились на полузащитника „Лилля“ Ренату Саншеша и защитника „Интера“ Милана Шкиньяра.

Французский клуб предложил Саншешу соглашение, рассчитанное на три года, с зарплатой в €6 млн за сезон. Ранее сообщалось, что основным кандидатом на хавбека является «Милан», однако позже стало известно о намерении парижан перехватить португальского хавбека.

Чемпионы Франции готовы рассмотреть покупку Шкиньяра за €60 млн, итальянцы же хотят получить €70 млн. Он будет зарабатывать около €7,5 млн в год, а контракт стороны согласовали на пять лет.

Футбол,Фабрицио Романо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители