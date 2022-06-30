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1 час назад

«Ювентус» объявил об уходе футболистов Мораты и Бернардески

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Нападающий Альваро Мората и полузащитник Федерико Бернардески покинули «Ювентус», сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Мората и Бернардески покинули «Ювентус»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мората с 2020 года выступал за туринскую команду на правах аренды и вернется в мадридский «Атлетико». 29-летний испанец в прошедшем сезоне провел 48 матчей, забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. Ранее он также играл за «Ювентус» в 2014–2016 годах.

Бернардески защищал цвета «Старой синьоры» с 2017 года, в составе команды провел 183 матча, отметился 12 голами и 24 передачами, стал трехкратным чемпионом Италии. 28-летний хавбек — чемпион Европы в составе сборной Италии.

В сезоне-2021/22 «Ювентус» занял четвертое место в Серии А.Источник:Официальный сайт «Ювентуса»

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