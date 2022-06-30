Футболист-гей боится ехать на ЧМ в Катаре

– Да, один парень связался со мной и сказал, что моя история его вдохновила. Это еще один пример того, как человек не из мира футбола вдохновился моим примером, так что это действительно здорово. Но это вызывает и беспокойство. Если я буду играть за Австралию на чемпионате мира, а я борюсь за эту возможность, это станет честью для меня, но в то же время я буду там вне закона.