Карпин продлил контракт с "Ростовом"

ФК «Ростов» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Валерием Карпиным. Также новое соглашение с клубом подписал ассистент главного тренера Виктор Онопко. Новые контракты сторон рассчитаны на четыре года — до мая 2026 года.

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Напомним, ранее слухи в СМИ связывали 53-летнего российского специалиста Валерия Карпина с московскими «Динамо» и «Спартаком». Однако позже стало известно, что бело-голубые начали сотрудничество со Славишей Йокановичем, а красно-белые — с Гильермо Абаскалем.