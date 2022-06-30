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2 часа назад

Валерий Карпин продлил контракт с «Ростовом»

Чемпионат.comиещё 6

ФК «Ростов» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Валерием Карпиным. Также новое соглашение с клубом подписал ассистент главного тренера Виктор Онопко. Новые контракты сторон рассчитаны на четыре года — до мая 2026 года.

Карпин продлил контракт с "Ростовом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, ранее слухи в СМИ связывали 53-летнего российского специалиста Валерия Карпина с московскими «Динамо» и «Спартаком». Однако позже стало известно, что бело-голубые начали сотрудничество со Славишей Йокановичем, а красно-белые — с Гильермо Абаскалем.

«Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. «Зенит» оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53), которое по истечении сезона покинул главный тренер Сандро Шварц.

Футбол,Сандро Шварц,Виктор Онопко,Валерий Карпин,Динамо,Зенит,Спартак,
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