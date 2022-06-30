Лучший футболист РПЛ объяснил, почему не уехал из России

Эквадорский хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил, почему не приостановил контракт с российским клубом.
Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что иностранные игроки и тренеры получат право приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами до 30 июня 2023 года.
«У меня такой мысли не возникало. Мне и моей семье комфортно в Сочи. Сильная команда, отличные условия — зачем что-то менять?
Конечно, вначале мои родные из Эквадора сильно переживали из-за происходящего, но сейчас уже все нормально — поняли, что поводов для беспокойства нет».