Лучший футболист РПЛ объяснил, почему не уехал из России

Эквадорский хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил, почему не приостановил контракт с российским клубом.

Фото: Официальный сайт «Сочи» Официальный сайт «Сочи»

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что иностранные игроки и тренеры получат право приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами до 30 июня 2023 года.

«У меня такой мысли не возникало. Мне и моей семье комфортно в Сочи. Сильная команда, отличные условия — зачем что-то менять?