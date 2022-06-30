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29 минут назад

Лучший футболист РПЛ объяснил, почему не уехал из России

Газета.Ru

Эквадорский хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил, почему не приостановил контракт с российским клубом.

Лучший футболист РПЛ объяснил, почему не уехал из России
Фото: Официальный сайт «Сочи»Официальный сайт «Сочи»

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что иностранные игроки и тренеры получат право приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами до 30 июня 2023 года.

«У меня такой мысли не возникало. Мне и моей семье комфортно в Сочи. Сильная команда, отличные условия — зачем что-то менять?

Конечно, вначале мои родные из Эквадора сильно переживали из-за происходящего, но сейчас уже все нормально — поняли, что поводов для беспокойства нет».

Футбол,Кристиан Нобоа,
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