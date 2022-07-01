Бывший вратарь "Зенита" судится с клубом и требует свои деньги

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунев планирует получить от клуба денежные выплаты и уже обратился в соответствующие органы. Об этом сообщил агент футболиста Антон Смирнов в своем Telegram-канале.

«Андрей Лунев подал заявление в Палату по разрешению споров РФС в отношении имеющихся перед ним у АО «ФК » Зенит» задолженностей по заработной плате, незаконному удержанию денежных средств из премии за чемпионство в сезоне 2020-2021 гг. и премиальных за игры с московскими «Спартаком» и «Локомотивом», — написал Смирнов.

Лунев выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год. Вместе с клубом он трижды стал чемпионом России и один раз выигрывал Кубок страны. Летом прошлого года голкипер перебрался в «Байер».

На счету россиянина пока всего один матч за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы. Он дебютировал за «Байер» в матче против «Ференцвароша» в Лиге Европы и пропустил один гол. В бундеслиге первый свой матч Лунев провел против «Фрайбурга» и также пропустил один гол. По результатам сезона «Байер» завоевал бронзу чемпионата.