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1 час назад

«Барселона» определилась с трансферным бюджетом на лето

Lenta.ruиещё 2

Каталонская «Барселона» определилась с трансферным бюджетом на лето. Об этом сообщает Marca.

«Барселона» определилась с трансферным бюджетом на лето
Фото: ReutersReuters

Сине-гранатовые запланировали траты на усиление состава в размере 200 миллионов евро. «Барселоне» удалось получить необходимые средства для трансферной компании после сделки с американской инвесткомпанией Sixth Street. Каталонцы реализовали 10 процентов телеправ на сумму в 207,5 миллиона долларов.

Ранее появились сообщения, что «Бавария» отвергла очередное предложение «Барселоны» по трансферу Роберта Левандовски. Каталонцы предлагали 40 миллионов евро и бонусы.

В начале июня стало известно о планах Барселоны потратить в летнее трансферное окно 700 миллионов евро. Получить необходимую сумму планируется за счет части будущих доходов от телеправ на показ чемпионата Испании, которая оценивается в 500 миллионов евро.

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