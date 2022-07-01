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2 часа назад

Источник: в «ПСЖ» хотят избавиться от Месси и Неймара

Чемпионат.com

Новое спортивное руководство французского «Пари Сен-Жермен» считает, что Лионель Месси и Неймар не вписываются в проект по обновлению команды и желает расстаться с ними как можно скорее. Такой информацией поделился испанский журналист Педро Мората в четверг в программе El Partidazo de COPE.

Источник: в «ПСЖ» хотят избавиться от Месси и Неймара
Фото: ТАССТАСС

По словам Мораты, в «ПСЖ» больше не хотят и не могут делать ставку на звёздных аргентинца и бразильца, хотя при этом понимают, что клубу будет достаточно непросто избавиться от них. Такая позиция исходит от нового спортивного директора парижан Луиса Кампоса и Кристофа Галтье, который в ближайшее время может быть назначен на пост главного тренера.

Идея Кампоса и Галтье заключается в том, чтобы провести обновление кадрового потенциала, повысить конкуренцию и создать новую, более конкурентоспособную команду. Новая стратегия, по словам Мораты, предусматривает желание отодвинуть 35-летнего Месси и 30-летнего Неймара, несмотря на стоящие за этим трудности, и строить коллектив без них.

Футбол,Кристоф Галтье,Лионель Месси,
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