«Сочи» по пенальти обыграл «Нижний Новгород»

Сегодня, 1 июля, состоялся товарищеский матч между «Пари Нижним Новгородом» и «Сочи». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», сильнейшего в основное время соперники не выяснили, арбитр зафиксировал счёт 1:1.

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На 52-й минуте счёт в игре открыл Кирилл Гоцук, голевой пас на него отдал Николай Калинский. Спустя 4 минуты Тимофей Шипунов восстановил равенство на табло. В серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказались «барсы».