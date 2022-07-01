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2 часа назад

Африканский футболист признался в любви к России

Елена Прошина

Бывший форвард испанского «Реала», «Манчестер Сити» и сборной Того Эммануэль Дебайор признался, что любит Россию. Как сообщает «Матч ТВ», он рассказал, что неоднократно посещал страну ради матчей Лиги чемпионов.

Африканский футболист признался в любви к России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мне нравится Москва. Здесь есть сходства с африканскими странами в плане менталитета», — поделился спортсмен.

Дебайор назвал столицу России одним из самых красивых городов в Европе. Он также заявил, что считает русскую баню лучше турецкого или марокканского хамама. Кроме того, футболист хотел бы провести отпуск с 12-летней дочерью именно в РФ.

Отметим, что за свою карьеру Адебайор также выступал за английские «Арсенал», «Тоттэнхэм Хотспур», «Кристал Пэлас» и различные футбольные клубы Турции и Парагвая. 1 июля 38-летний нападающий присоединится к тоголезской команде «Семасси».

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