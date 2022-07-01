Африканский футболист признался в любви к России

Бывший форвард испанского «Реала», «Манчестер Сити» и сборной Того Эммануэль Дебайор признался, что любит Россию. Как сообщает «Матч ТВ», он рассказал, что неоднократно посещал страну ради матчей Лиги чемпионов.

«Мне нравится Москва. Здесь есть сходства с африканскими странами в плане менталитета», — поделился спортсмен.

Дебайор назвал столицу России одним из самых красивых городов в Европе. Он также заявил, что считает русскую баню лучше турецкого или марокканского хамама. Кроме того, футболист хотел бы провести отпуск с 12-летней дочерью именно в РФ.