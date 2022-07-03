"Зенит" купит защитника "Црвены Звезды" за 10-12 млн евро

Защитник сербской «Црвены Звезды» Страхинья Еракович близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщает Mozzart Sports.

Фото: Craig Foy/SNS Group/Getty Images Craig Foy/SNS Group/Getty Images

По информации источника, петербургский клуб может купить оборонительного игрока за 10-12 миллионов евро. Переговоры о трансфере должны завершиться к концу этой недели. Также переговоры по переходу Ераковича ведет французский «Марсель», но официального предложения от этого клуба не поступало.

В прошедшем сезоне Еракович принял участие в 41 матче, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей. Он является воспитанником «Црвены Звезды». По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ераковича оценивается в € 5 млн.