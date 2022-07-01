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4 часа назад

Салах продлил контракт с "Ливерпулем"

Rusfootballиещё 2

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с форвардом Мохамедом Салахом. Новое соглашение между клубом и игроком будет рассчитано до 2025 года, говорится на официальном сайте мерсисайдцев.

Салах продлил контракт с "Ливерпулем"
Фото: Getty ImagesGetty Images

Ранее в СМИ появилась информация, что стороны не могут достичь договоренности о новом контракте египетского нападающего. Сообщалось, что руководство "Ливерпуля" готово к сценарию с уходом Салаха после истечения срока действия соглашения в 2023 году.

Салах играет в составе "Ливерпуля" на протяжении последних пяти сезонов.

Футбол,Мохамед Салах,
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