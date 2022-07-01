Салах продлил контракт с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с форвардом Мохамедом Салахом . Новое соглашение между клубом и игроком будет рассчитано до 2025 года, говорится на официальном сайте мерсисайдцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что стороны не могут достичь договоренности о новом контракте египетского нападающего. Сообщалось, что руководство "Ливерпуля" готово к сценарию с уходом Салаха после истечения срока действия соглашения в 2023 году.