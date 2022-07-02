«Тоттенхэм» близок к приобретению Лангле

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Тоттенхэм» надеется завершить сделку по трансферу французского игрока в ближайшее время. После согласования условий личного контракта с 27-летним игроком лондонскому клубу предстоит уладить последние детали с каталонцами.

Также инсайдер отмечает, что «Тоттенхэм» предлагал контракт полузащитнику Джесси Лингарду, который покинул «Манчестер Юнайтед» этим летом в связи с истечением срока действия соглашения.