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1 час назад

«Тоттенхэм» близок к приобретению защитника «Барселоны» — СМИ

Матч ТВ

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

«Тоттенхэм» близок к приобретению Лангле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Тоттенхэм» надеется завершить сделку по трансферу французского игрока в ближайшее время. После согласования условий личного контракта с 27-летним игроком лондонскому клубу предстоит уладить последние детали с каталонцами.

Также инсайдер отмечает, что «Тоттенхэм» предлагал контракт полузащитнику Джесси Лингарду, который покинул «Манчестер Юнайтед» этим летом в связи с истечением срока действия соглашения.

Контракт Лангле с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне защитник сыграл 26 матчей во всех турнирах.

Футбол,Фабрицио Романо,Манчестер Юнайтед,
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