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1 час назад

Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» продать его

Lenta.ruиещё 7

Нападающий Криштиану Роналду выразил желание покинуть «Манчестер Юнайтед» и обратился к руководству команды. Его слова передает The Times.

Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» продать его
Фото: Pedro Nunes / ReutersPedro Nunes / Reuters

По информации источника, форвард попросил продать его, если поступит хорошее предложение. Решение связано с тем, что 37-летний португалец хочет играть в Лиге чемпионов до конца карьеры.

Роналду 19 сезонов подряд принимал участие в розыгрыше Лиги чемпионов. Однако в прошедшем сезоне МЮ не смог квалифицироваться на турнир.

Ранее стало известно, что Роналду оказался на грани нервного срыва из-за работы МЮ на трансферном рынке. Он признался, что начнет искать новую команду, если клуб в межсезонье не сделает несколько хороших приобретений.

Роналду вернулся в «Юнайтед» в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов: четыре титула он выиграл в составе мадридского «Реала».

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