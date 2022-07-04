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1 час назад

Тренер "Реала" Анчелотти убедил украинского голкипера Лунина остаться в команде

Газета.Ruиещё 3

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин принял решение остаться в команде. Об этом сообщает AS.

Тренер "Реала" Анчелотти убедил украинского голкипера Лунина остаться в команде
Фото: FootBoomFootBoom

Этим летом Лунин рассматривал возможность ухода из "королевского клуба", так как не получал достаточно игровой практики. К тому же первый номер команды Тибо Куртуа провел прекрасный сезон и помог "Реалу" стать победителем Лиги чемпионов.

Но затем Лунин встретился с главным тренером клуба Карло Анчелотти, который пообещал ему больше игрового времени в новом сезоне, потому что у "Реала" будет больше турниров – Ла Лига, Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. В минувшем сезоне Андрей Лунин провел 4 матча, сыграв 390 минут.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22, который состоялся 28 мая в Париже на стадионе "Стад де Франс", мадридский клуб со счетом 1:0 обыграл "Ливерпуль". Единственный гол этой встречи оформил Винисиус Жуниор. Ранее сообщалось, что Андрей Лунин не признан победителем Лиги чемпионов согласно правилам Союза европейских футбольных ассоциаций.

Футбол,Андрей Лунин,Карло Анчелотти,Реал,УЕФА,
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