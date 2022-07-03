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1 час назад

Циннбауэр обратился к болельщикам «Локомотива»

Матч ТВиещё 6

Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр обратился с приветственными словами к болельщикам клуба.

Циннбауэр обратился к болельщикам «Локомотива»
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«Локомотив» объявил о назначении Циннбауэра главным тренером в четверг. 52-летний специалист ранее работал в немецком «Гамбурге», швейцарском «Санкт-Галлене» и южноафриканском «Орландо Пайретс».

— Скажите пару приветственных слов болельщикам «Локо».

— Дорогие болельщики «Локомотива»! — цитирует специалиста пресс-служба «Локомотива». — Вы хотите новых успехов команды, новых трофеев. Это то, чего хотим и мы. У нас молодая команда и квалифицированный тренерский штаб. Молодежь, голодная до побед, которая хочет добиться успехов. Мы, как их тренеры, тоже. Сейчас в этом желании, в этой жажде добиваться успехов, мы вместе: и молодые игроки, и тренерский штаб. Надеюсь, это будет хорошая комбинация. И мы, тренеры, вместе с нашей молодежью пойдем вперед для того, чтобы выигрывать трофеи.

В тренерском штабе продолжат работу Заур Хапов, который числился главным тренером с апреля, и Марвин Компер, который по заявлению клуба «сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам».

«Локомотив» начнет сезон 17 июля матчем первого тура РПЛ с «ПАРИ НН».

Футбол,Заур Хапов,
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