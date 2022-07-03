Циннбауэр обратился к болельщикам «Локомотива»

— Дорогие болельщики «Локомотива»! — цитирует специалиста пресс-служба «Локомотива». — Вы хотите новых успехов команды, новых трофеев. Это то, чего хотим и мы. У нас молодая команда и квалифицированный тренерский штаб. Молодежь, голодная до побед, которая хочет добиться успехов. Мы, как их тренеры, тоже. Сейчас в этом желании, в этой жажде добиваться успехов, мы вместе: и молодые игроки, и тренерский штаб. Надеюсь, это будет хорошая комбинация. И мы, тренеры, вместе с нашей молодежью пойдем вперед для того, чтобы выигрывать трофеи.