Стало известно, почему Роналду хочет сменить клуб

Стали известны причины, по которым форвард Криштиану Роналду хочет уйти из "Манчестер Юнайтед".

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По данным журналиста Фабрицио Романо, футболист уже дал понять руководству клуба, что играть в Манчестере он не будет.

Все дело в том, что Роналду недоволен нынешней ситуацией в «Юнайтед» и разочарован трансферной политикой клуба. Португалец недоволен трансферной политикой команды, он ждал, что к этому моменту команда усилится.