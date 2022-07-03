Стало известно, почему Роналду хочет сменить клуб

Стали известны причины, по которым форвард Криштиану Роналду хочет уйти из "Манчестер Юнайтед".
По данным журналиста Фабрицио Романо, футболист уже дал понять руководству клуба, что играть в Манчестере он не будет.
Все дело в том, что Роналду недоволен нынешней ситуацией в «Юнайтед» и разочарован трансферной политикой клуба. Португалец недоволен трансферной политикой команды, он ждал, что к этому моменту команда усилится.
В минувшем сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах во всех турнирах.