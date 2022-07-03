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30 минут назад

Стало известно, почему Роналду хочет сменить клуб

Soccer News

Стали известны причины, по которым форвард Криштиану Роналду хочет уйти из "Манчестер Юнайтед".

Стало известно, почему Роналду хочет сменить клуб
Фото: TwitterTwitter

По данным журналиста Фабрицио Романо, футболист уже дал понять руководству клуба, что играть в Манчестере он не будет.

Все дело в том, что Роналду недоволен нынешней ситуацией в «Юнайтед» и разочарован трансферной политикой клуба. Португалец недоволен трансферной политикой команды, он ждал, что к этому моменту команда усилится.

В минувшем сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах во всех турнирах.

Футбол,Фабрицио Романо,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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