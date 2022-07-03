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1 час назад

Еще один клуб нацелился на Роналду

Lenta.ru

Итальянский «Наполи» заинтересовался нападающим сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Athletic.

Еще один клуб нацелился на Роналду
Фото: ReutersReuters

Неаполитанский клуб стал очередным претендентом на 37-летнего форварда. Ранее стало известно, что Роналду попросил руководство «Юнайтед» продать его, если клубу поступит хорошее предложение. Португалец намерен выступать в Лиге чемпионов до конца карьеры. По итогам Английской премьер-лиги (АПЛ), в минувшем сезоне «красные дьяволы» не сумели обеспечить себе участие в главном еврокубке.

СМИ приписывали интерес к Роналду итальянской «Роме» и лондонскому «Челси». В июне сообщалось, что португалец недоволен трансферной политикой «Манчестер Юнайтед».

Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в МЮ в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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