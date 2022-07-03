Канчельскис: Дзюба может завершить карьеру

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем российского нападающего Артема Дзюбы, у которого летом истек контракт с петербургским "Зенитом".
"С каждым днем все больше становится ясно, чтобы Дзюба-то никому особо и не нужен. Уж в Европе точно. Видимо с такими аппетитами никто не хочет иметь с ним дело. Слишком дорого. Дзюба — это звезда только по российским меркам. Таким темпом Дзюба и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате. А уже на носу новый сезон, нужно ведь пройти предсезонные сборы, чтобы быть в форме к началу. Не мальчик уже. В 33 года очень трудно сохранить хорошую форму после лета", — приводит слова Канчельскиса Sport24.
В этом сезоне на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.
В этом сезоне он вместе с "Зенитом" завоевал свое четвертое чемпионство. "Зенит" вышел из переговоров с игроком по новому контракту, нападающего не устроила заработная плата, которая была бы сокращена в три раза. После семи лет в клубе Дзюба покинул Санкт-Петербург.
Ранее генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич прокомментировал интерес клуба к Дзюбе.