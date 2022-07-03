Канчельскис: Дзюба может завершить карьеру

"С каждым днем все больше становится ясно, чтобы Дзюба-то никому особо и не нужен. Уж в Европе точно. Видимо с такими аппетитами никто не хочет иметь с ним дело. Слишком дорого. Дзюба — это звезда только по российским меркам. Таким темпом Дзюба и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате. А уже на носу новый сезон, нужно ведь пройти предсезонные сборы, чтобы быть в форме к началу. Не мальчик уже. В 33 года очень трудно сохранить хорошую форму после лета", — приводит слова Канчельскиса Sport24.