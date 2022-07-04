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1 час назад

Роналду не вернулся в расположение «МЮ», сославшись на семейные обстоятельства

Матч ТВ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит тренировку команды в понедельник по семейным обстоятельствам, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Роналду не вернулся в расположение «МЮ»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Криштиану Роналду пропустит сегодняшнюю тренировку «Манчестер Юнайтед» с формулировкой «по семейным обстоятельствам», клуб принял это объяснение. «МЮ» знает о его желании покинуть клуб, но настаивает на своей позиции: Роналду не продается, клуб хочет сохранить его в команде, — написал Романо.

The Telegraph сообщает, что 4 июля португалец должен был приступить к предсезонным тренировкам после трехнедельного отпуска. Клуб намерен разъяснить позицию Роналду по будущему в «МЮ», когда он вернется. 8 июля манкунианцы отправятся на матчи предсезонного тура в Таиланд и Австралию.

Ранее СМИ сообщали, что 37-летний Роналду хочет покинуть «МЮ», чтобы участвовать в Лиге чемпионов. По итогам прошлого сезона «красные дьяволы» не смогли завоевать путевку в самый престижный клубный турнир Европы. Португалец уверен, что «у него осталось три-четыре года на самом высоком уровне, и хочет представлять команду, способную выигрывать трофеи».

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году, в прошлом сезоне футболист провел 38 матчей и забил 24 мяча.

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