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1 час назад

«Я сделал ошибку. Мне нужно было остаться в Европе». Усэйн Болт разочарован футбольной карьерой в Австралии

Sports.ru

Рекордсмен мира в спринтерском беге ямаец Усэйн Болт сообщил, что сделал ошибку, когда решил начать футбольную карьеру в Австралии.

«Я сделал ошибку»: Болт разочарован футбольной карьерой в Австралии
Фото: ReutersReuters

Болт перешел в футбол после окончания карьеры в легкой атлетике в 2017 году. В Австралийской лиге Болт играл за «Сентрал Кост Мэринерс», но провел в клубе всего 8 недель.

«Я сделал ошибку. Когда я ушел из легкой атлетики, я не хотел оставаться в Европе из-за журналистов. Тогда я уехал в Австралию, но уровень футбола там оказался не слишком высок, что не очень хорошо. Мне нужно было остат

После нескольких лет попыток я просто сказал сам себе: пора двигаться дальше. В итоге так и сделал», – рассказал Болт.

Футбол,Легкая атлетика,
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