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57 минут назад

Галтье – новый тренер «ПСЖ»

Евро-футбол.Руиещё 6

«ПСЖ» объявил о назначении Кристофа Галтье на должность главного тренера. Французский специалист подписал с парижским клубом контракт, который рассчитан на два сезона.

Галтье назначен новым тренером «ПСЖ»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Фактор Кампоса был решающим. Я принял предложение руководства с большим смирением и решимостью», – сказал Галтье в своём первом интервью в роли главного тренера клуба.

Напомним, что Галтье ранее был уволен из «Ниццы» спустя всего сезон после назначения. Ранее тренер работал в «Лидсе», который под его руководством дважды выходил в Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Франции в кампании 2020/21.

Чуть ранее «ПСЖ» уволил Маурисио Почеттино, выплатив аргентинцу и его тренерскому штабу 10 миллионов евро в качестве компенсации.

Футбол,Кристоф Галтье,
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