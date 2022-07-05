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1 час назад

Нападающий Кокорин вернулся в расположение "Фиорентины"

Газета.Ruиещё 2

Нападающий Александр Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины» и начал подготовку к новому сезону в чемпионате Италии. Об этом сообщил в беседе с «РБ Спорт» пресс-атташе флорентийского клуба Лука Ди Франческо.

Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ближайшее время игроки отправятся на первый сбор, который пройдет в Моэне.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Его контракт с представителем Серии А рассчитан до 30 июня 2024 года.

10 апреля Кокорин впервые за три месяца появился на поле в составе своей команды в матче против «Наполи» в чемпионате Италии. Он вышел на поле за 4 минуты до окончания встречи, заменив Артура Кабрала, и заработал штрафной. Россиянин результативными действиями не отметился. Это был его последний выход на поле в этом сезоне.

В прошедшем сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера.

Футбол,Александр Кокорин,Спартак,
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