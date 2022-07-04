Известный футболист арестован по подозрению в изнасиловании

Футболист клуба Английской Премьер-лиги (АПЛ) арестован по подозрению в изнасиловании.
Источник не называет имя игрока, но сообщает, что ему около 30 лет, он широко известен и, вероятно, поедет на ЧМ в Катар. Отмечается, что спортсмен был арестован утром понедельника в северной части Лондона. Футболист подозревается в изнасиловании 20-летней девушки в июне этого года.
Новый сезон Английской Премьер-лиги (АПЛ) начнется 6 августа. По итогам прошлого сезона чемпионом Англии стал "Манчестер Сити". В четверке финишировали "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм". Покинули высший дивизион английского футбола "Бернли", "Уотфорд" и "Норвич". Их места в АПЛ в сезоне-2022/23 займут "Борнмут", "Фулхэм" и "Ноттингем Форест".