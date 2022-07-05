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2 часа назад

«Бавария» начала переговоры с «Ювентусом» о трансфере де Лигта

Чемпионат.comиещё 9

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт может перейти в мюнхенскую «Баварию», сообщает в своём «твиттере» журналист Флориан Плеттенберг.

«Бавария» начала переговоры о трансфере защитника "Ювентуса"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По сведениям источника, между немецким клубом и голландским футболистом уже был проведён первый раунд переговоров, которые впечатлили де Лигта. Со стороны «Баварии» в переговорах принимали участие спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич и лично главный тренер чемпиона Германии Юлиан Нагельсман.

Сумма потенциального трансфера будет варьироваться в пределах € 60-80 млн.

До последнего времени главным претендентом на трансфер де Лигта был «Челси», однако источник сообщает, что сам футболист изъявляет желание продолжить карьеру в «Баварии».

Действующий контракт Маттейса де Лигта с «Ювентусом» рассчитан до июня 2024 года. Порталом Transfermarkt защитник оценивается в € 70 млн.

Футбол,Хасан Салихамиджич,
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