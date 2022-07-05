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1 час назад

«Зенит» готов отпустить Вендела во «Фламенго» на определенных условиях

Газета.Ruиещё 1

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел может вернуться к себе на родину ради выступления за «Фламенго». Об этом сообщает Bola Vip.

Вендел может уйти из «Зенита»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник утверждает, что футболист изъявил желание выступать в бразильской лиге и согласен на переход во «Фламенго». Однако игрок осознает вклад российского клуба в свою карьеру и не хочет из-за этого уходить. Вендел намерен найти решение, которое устроило бы обе стороны.

Представители «Фламенго» хотят, чтобы Вендел повторил путь защитника «Спартака» Айртона. Бразильцы намерены заполучить хавбека «Зенита» на условиях аренды с обязательным правом выкупа при проведении определенного количества матчей. Российский клуб может согласиться на подобный вариант, однако сине-бело-голубые намерены получить в таком случае за трансфер Вендела порядка €18 млн.

Вендел стал игроком «Зенита» в октябре 2020 года, перейдя из Лиссабонского «Спортинга». Контракт с полузащитником рассчитан на пять лет.

В этом сезоне бразилец сыграл в 25 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил три гола и отдал столько же голевых передач.

Вендел в составе «Зенита» является двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны 2021 года.

Футбол,Зенит,Спартак,
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