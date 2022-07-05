Бывший полузащитник «Спартака» перешёл в «Аль-Ахли»

Софьян защищал цвета красно-белых с января 2018 года. До перехода в стан московского «Спартака» хавбек выступал за «Нант», воспитанником которого является, а также за «Кайсери Эрджиесспор», «Османлыспор», «Мехелен» и «Андерлехт». В сборную Алжира он вызывается с 2016 года.