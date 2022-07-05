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1 час назад

Бека-Бека интересен «Аталанте». Клубу нравится универсальность опорника «Локо»

Евро-футбол.Руиещё 6

«Аталанте» интересен полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека.

«Аталанта» интересуется опорником "Локомотива"
Фото: Sports.ruSports.ru

Как пишет Media Foot, итальянский клуб хочет усилить полузащиту и особое внимание уделяет молодым французским игрокам.

«Аталанте» интересен 23-летний опорник «Саутгемптона» Ибраима Диалло, который уже два сезона является основным игроком английского клуба.

Более приемлемым с финансовой точки зрения вариантом считается Бека-Бека, который выступает за «Локо» с лета прошлого года. «Аталанте» нравится универсальность 21-летнего футболиста – он способен играть не только в опорной зоне, но и в центре обороны.

Бека-Бека сыграл 26 матчей за московский клуб во всех турнирах в прошлом сезоне и отдал 3 результативные передачи. Его подробную статистику можно изучить по ссылке.

Футбол,Ибраима Диалло,
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