Защитник «Сочи» Родригао согласовал контракт с «Зенитом»

Защитник футбольного клуба «Сочи» Родригао согласовал контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

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По информации источника, стороны согласовали все детали сделки. О трансфере будет официально объявлено в ближайшее время.

26-летний Родригао перешел в Российскую премьер-лигу (РПЛ) летом прошлого года. За прошедший сезон защитник провел 26 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Бразилец также вошел в топ--33 лучших игроков РПЛ по версии Российского футбольного союза (РФС) под первым номером в номинации «левый центральный защитник».

Напомним, в прошедшем сезоне РПЛ «Сочи» занял вторую итоговую строчку в турнирной таблице.