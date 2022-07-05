Роналду опять не явится на тренировку МЮ

Криштиану Роналду не будет на сегодняшней тренировке «Манчестер Юнайтед».

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The Athletic пишет, что, как ожидается, португалец пропустит второй день предсезонной подготовки подряд.

Игроки сборных должны были прибыть в расположение «Манчестер Юнайтед» в понедельник, но Роналду не явился, сославшись на семейные обстоятельства.

В данный момент неизвестно, когда Криштиану вернется в команду. В пятницу «Манчестер Юнайтед» отправляется в тур по Таиланду и Австралии.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг надеется, что сможет рассчитывать на Роналду в следующем сезоне.

Вчера 37-летний нападающий находился в Лиссабоне. Он посетил тренировочный комплекс сборной Португалии.