Роналду опять не явится на тренировку МЮ

Криштиану Роналду не будет на сегодняшней тренировке «Манчестер Юнайтед».
The Athletic пишет, что, как ожидается, португалец пропустит второй день предсезонной подготовки подряд.
Игроки сборных должны были прибыть в расположение «Манчестер Юнайтед» в понедельник, но Роналду не явился, сославшись на семейные обстоятельства.
В данный момент неизвестно, когда Криштиану вернется в команду. В пятницу «Манчестер Юнайтед» отправляется в тур по Таиланду и Австралии.
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг надеется, что сможет рассчитывать на Роналду в следующем сезоне.
Вчера 37-летний нападающий находился в Лиссабоне. Он посетил тренировочный комплекс сборной Португалии.
В минувшем сезоне форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах.