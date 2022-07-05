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1 час назад

Кокорин вернулся во Флоренцию для подготовки к новому сезону с "Фиорентиной"

Rusfootballиещё 1

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин прилетел в Италию. Игроки "Фиорентины" возвращаются из отпусков и после прохождения медосмотра отправятся на первый сбор, который пройдет в Моэне.

Кокорин вернулся во Флоренцию
Фото: ФК "Зенит"ФК "Зенит"

Пресс-атташе "Фиорентины" Лука Ди Франческо сообщил, что Кокорин тоже прилетел в расположение команды.

"Кокорин вернулся во Флоренцию сегодня утром", - приводит слова Ди Франческо РБ Спорт.

Ранее сообщалось, что "фиалки" готовы отдать Кокорина бесплатно любому клубу, с которым форвард договорится о личном контракте. Если таких команд не найдется, клуб попытается разорвать контракт по обоюдному согласию.

Контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне Кокорин провел 7 матчей во всех турнирах (125 минут), результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин провел 11 матчей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Футбол,Александр Кокорин,
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