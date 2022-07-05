Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин прилетел в Италию. Игроки "Фиорентины" возвращаются из отпусков и после прохождения медосмотра отправятся на первый сбор, который пройдет в Моэне.
Пресс-атташе "Фиорентины" Лука Ди Франческо сообщил, что Кокорин тоже прилетел в расположение команды.
"Кокорин вернулся во Флоренцию сегодня утром", - приводит слова Ди Франческо РБ Спорт.
Ранее сообщалось, что "фиалки" готовы отдать Кокорина бесплатно любому клубу, с которым форвард договорится о личном контракте. Если таких команд не найдется, клуб попытается разорвать контракт по обоюдному согласию.
Контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне Кокорин провел 7 матчей во всех турнирах (125 минут), результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин провел 11 матчей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.