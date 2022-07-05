Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин прилетел в Италию. Игроки "Фиорентины" возвращаются из отпусков и после прохождения медосмотра отправятся на первый сбор, который пройдет в Моэне.

Фото: ФК "Зенит" ФК "Зенит"

Пресс-атташе "Фиорентины" Лука Ди Франческо сообщил, что Кокорин тоже прилетел в расположение команды.

"Кокорин вернулся во Флоренцию сегодня утром", - приводит слова Ди Франческо РБ Спорт.

Ранее сообщалось, что "фиалки" готовы отдать Кокорина бесплатно любому клубу, с которым форвард договорится о личном контракте. Если таких команд не найдется, клуб попытается разорвать контракт по обоюдному согласию.