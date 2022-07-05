Почеттино покинул пост главного тренера ПСЖ

"Клуб благодарит Маурисио Почеттино и его сотрудников за их работу и желает им всего наилучшего в будущем", - говорится в сообщении.

Почеттино 50 лет, он возглавил ПСЖ в январе 2021 года. До этого аргентинец работал в испанском "Эспаньоле", английских "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме", с которым дошел до финала Лиги чемпионов в 2019 году. ПСЖ во главе с Почеттино стал чемпионом Франции в сезоне-2021/22, а в прошлом году завоевал кубок и суперкубок страны.