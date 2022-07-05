Офсайды начнут вычислять по-новому

ФИФА, Международная федерация футбола, объявила, что будет использовать камеры с искусственным интеллектом, чтобы помочь судьям определять офсайды на чемпионате мира 2022 года.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Полуавтоматическая система состоит из датчика в мяче, который передаёт его положение на поле каждую одну пятисотую секунды, и 12 камер слежения, установленных под крышей стадионов. Записи с камер передаются программе на основе алгоритма машинного обучения, которая отслеживает 29 точек на телах игроков.

Программное обеспечение будет объединять все данные и выдавать предупреждения, когда игроки попадают в офсайд. Оповещения будут отправлены официальным лицам в ближайшей диспетчерской, которые подтвердят решение и сообщат его судьям на поле.